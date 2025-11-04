İtalya'dan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova'ya tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya'nın başkenti Roma'nın merkezinde çökme hadiselerinin yaşandığı Torre dei Conti kulesi ilişkileri zaman zaman gerilen İtalya ile Rusya arasında yeniden diplomatik tansiyonu artırdı.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Roma'da bir kısmı çöken kuleye ve İtalya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya yaptığı yardımlara atıf yaparak, "İtalyan hükümeti vergi mükelleflerinin parasını çarçur ettiği sürece İtalya çökmeye devam edecek, ekonomiden kulelere kadar" paylaşımında bulundu.

Zaharova'nın bu sözleri İtalya'da tepkilere yol açtı.

"SEFİL, KABA VE KAYGI VERİCİ"

İtalyan ANSA ajansının haberine göre İtalya Dışişleri Bakanlığı, Zaharova'nın sözlerine tepki olarak Rusya'nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramonov'u bakanlığa çağırdı.

Söz konusu haberde İtalyan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının Zaharova'nın sözlerini 'sefil, kaba ve kaygı verici' olarak nitelendirdiği belirtildi.

Kamuoyunda geçmişten bugüne kadar Rusya ile yakın ilişkileri her zaman dikkati çeken bir isim olan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de katıldığı bir televizyon programında, Zaharova'nın sözlerine ilişkin şunları söyledi:

Enkazda hala bir işçi varken, yaralılar varken, kurtarma ekiplerinin yanında durmamız, sessizliğimizi ve saygımızı korumamız gerektiğini söylüyoruz. (ABD Başkanı Donald) Trump'ın önerdiği gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek kesinlikle bir öncelik ve Ukrayna'ya 50 yıl boyunca para gönderemeyiz.

Bu arada, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise yaptığı açıklamada Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi hazırlığında olduklarını belirterek, "Ukrayna konusundaki tavrımızda bir değişiklik yok" dedi.