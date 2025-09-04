İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani hayatını kaybetti

Moda dünyasının önemli kaybı...

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin hayatı kaybettiği açıklandı.

91 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Armani 91 yaşındaydı. Bilgiyi İtalyan haber ajansı AGI paylaştı.

Modern İtalyan stili ve zarafetin simgesi olarak tanımlanan Armani, tasarımcı yeteneğini iş insani zekasıyla birleştirdi.

2.3 MİLYAR EUROLUK CİROSU VARDI

Modern İtalyan stili ve zarafetiyle özdeşleşen Armani, tasarım yeteneğini iş dünyasındaki zekasıyla birleştirerek, yıllık yaklaşık 2.3 milyar euroluk ciroya sahip dev bir moda imparatorluğunu yönetiyordu.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Şirketi Armani Grubu, İtalyan tasarımcının, ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini duyurdu.

Moda şirketi bugün yayınladığı açıklamada şunları ifade etti:

Bu şirkette her zaman bir aile parçası gibi hissettik. Bugün, derin bir duygu ile, bu aileyi vizyon, tutku ve adanmışlıkla kuran ve büyüten kişinin bıraktığı boşluğu hissediyoruz, ancak tam da onun ruhu ile, her zaman Armani ile birlikte çalışan çalışanlar ve aile üyeleri olarak, onun kurduğu şeyi korumaya ve şirketini saygı, sorumluluk ve sevgi ile onun anısına devam ettirmeye kararlıyız.

MODA SAHNESİNDE İZ BIRAKTI

Armani’nin zarif çizgileri, minimalist tasarımları ve çağdaş estetiği, yalnızca İtalya’da değil, dünya genelinde moda sahnesinde iz bıraktı.

Moda tutkunları ve sektör temsilcileri, büyük tasarımcının kaybıyla ilgili başsağlığı mesajlarını paylaşırken, Armani’nin mirasının sonsuza dek yaşayacağı vurgulandı.

GİORGİO ARMANİ KİMDİR?

11 Temmuz 1934’te İtalya’nın Piacenza kentinde doğdu.

Gençlik yıllarında tıp eğitimi aldıysa da kısa sürede ilgisini modaya yöneltti.

Milano’da Nino Cerruti için tasarımlar yaparak mesleğe adım atan Armani, yeteneği ve farklı bakışıyla kısa sürede dikkat çekti.

1975’te iş ortağı Sergio Galeotti ile birlikte kendi markasını kurdu. Özellikle erkek giyimde getirdiği yenilikçi çizgi, dar kalıpların yerine rahat ama şık siluetleri öne çıkardı.

Kadın giyiminde ise maskülen çizgilerle özgün bir tarz yarattı. Onun imzası haline gelen vatkalı ceketler, iş dünyası ve sinema yıldızlarının tercih ettiği bir simgeye dönüştü.