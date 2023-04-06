İtalya'nın eski Başbakanı Berlusconi lösemiye yakalandı 86 yaşındaki Berlusconi'ye lösemi teşhisi konuldu. Dışişleri Bakanı Tajani, "Sakin bir gece geçirdi, durumu stabil" dedi.

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Son dönemde sıklıkla hastaneye kaldırılan Silvio Berlusconi, hastalıklarıyla mücadele ediyor.

Daha önce nefes alma sorunları yaşayan 86 yaşındaki İtalya'nın eski başbakanı, kalp sorunları nedeniyle dün Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Lösemi teşhisi konuldu

Konuya yakın bir kaynak, Berlusconi'ye lösemi teşhisi konulduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, RAI devlet televizyonuna verdiği demeçte şöyle dedi:

"Durumu stabil"

Bu sabah Profesör Zangrillo (Berlusconi'nin doktoru) ile konuştum. Bana Berlusconi'nin sakin bir gece geçirdiğini ve durumunun stabil olduğunu söyledi.

Kardeşi: Berlusconi bir kaya

Berlusconi'nin küçük kardeşi Paolo, çarşamba akşamı hastaneden ayrılırken gazetecilere, "O bir kaya, bu sefer de başaracak." diye konuştu.

İtalyan siyasetçinin kalp-damar cerrahinin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ifade edilirken, ANSA ajansı da eski başbakanının durumunun stabil olduğunu yazmıştı.

"Bu sefer de atlattım"

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de koronavirüse yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.

Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.