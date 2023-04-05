Silvio Berlusconi, yoğun bakıma kaldırıldı Kalp sorunları yaşayan İtalyan siyasetçi, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

AA & Ensonhaber

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, yoğun bakımda gözetim altına alındı.

Dört kez başbakanlık yapan Berlusconi, son yıllarda tekrarlanan sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.

Kalp sorunları nedeniyle yoğun bakımda

AFP'nin haberine göre, Berlusconi'nin yakın çevresi, 86 yaşındaki siyasetçinin kalp sorunları nedeniyle çarşamba günü Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığını söyledi.

Bir hafta aradan sonra tekrar hastaneye kaldırılan Berlusconi, geçen ay sonunda, aynı hastaneden taburcu edilmişti.

Forza Italia (FI) partisinin liderinin, çektiği bazı ağrılar sebebiyle hastaneye kontrol amaçlı yattığı belirtilmişti.

Tedavisi devam ediyor

Berlusconi'nin kalp-damar cerrahinin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ifade edildi. ANSA ajansı da eski başbakanının durumunun stabil olduğunu yazdı.

"Bu sefer de atlattım"

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de koronavirüse yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.

Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.