İtalya'nın Milano kentinde turistik noktalarda gece içecek satışı yapılmayacak Milano kentinde belediye yönetiminin şehirdeki gece hayatını düzenlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, yaklaşık bir ay boyunca gece saatlerinde cam ve teneke ambalajda içecek satışı yasaklandı. Ayrıca, Venedik'te de turist yoğunluğunu kontrol altına almak için giriş ücreti uygulaması başlatıldı.

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İtalya..

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri.

Ancak şehirlerinin kendine özgü yapısıyla gelenleri hayran bırakan İtalya'da halk, turistlerden rahatsız.

Bu kapsamda Venedik'ten sonra turistlerin en çok tercih ettiği Avrupa şehirleri listesinde yer alan Milano kentinde de radikal bir karar alındı..

İtalya basınına yansıyan haberlere göre, Milano'da Belediye Başkanı Giuseppe Sala, kentin turistik noktalarında gece saatlerinde dışarıda içecek satışına dair yeni bir karara imza attı.

Turistik noktalarda gece içecek satışı yasak

Kentte bugünden itibaren 1 Haziran'a kadar denenecek uygulama kapsamında; Duomo Meydanı, Barış Takı (Arco della Pace), Darsena, Navigli, Bicocca gibi 12 turistik muhitte saat 22.00'den 05.00'e kadar cam ve teneke ambalaj içerisinde içki ya da meşrubat satışına izin verilmeyecek.

Yasak uygulaması, bu tür ambalajlardaki ürünleri satan küçük, orta, büyük her türlü satış yerini ve otomatik satış makinelerini kapsıyor.

Lokanta ve kafelerdeki servislere kısıtlama yok

Buna karşın lokanta ve kafelerdeki servislere herhangi bir kısıtlama getirilmezken, dışarıya yapılacak servislerde de karton bardak kullanılması şartı getirildi.

Basındaki haberlerde, söz konusu düzenlemenin, kent sakinlerinin rahatsız edilmemesine yönelik "çılgın gece hayatını düzenleyici bir adım olduğu", ayrıca cam şişelerin kırılmasının hem gürültüye hem de farklı tehlikeli yaralanmalara yol açtığı ifade edildi.

Milano Belediyesi'nin ayrıca 18 Mayıs'tan kasım ayına kadarki dönem için de mekanlara yönelik bir düzenleme üzerinde çalıştığı belirtildi.

Venedik'te de turistlerden giriş ücreti alınıyor

Diğer yandan, İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi kenti Venedik'te günlük turist yoğunluğunu kontrol altına almak amacıyla günübirlik ziyarete gelen turistlerden belirli günlerde giriş ücreti alınması uygulaması da 25 Nisan'da başlamıştı.