İtalya'nın Milano şehrinde açık alanda sigara içmek yasaklanıyor

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İtalya'da, Milano Lombardiya bölgesinin hükümeti, başkent Milano'da şehrin karbon emisyonlarını azaltma ve halk sağlığını geliştirmek amaçlı yeni bir karar aldı.

Bu karara göre, bölgenin turizm merkezi olan Milano'da 1 Ocak tarihinden itibaren açık havada sigara içmek yasaklanacak.

YENİ YILA YENİ YASAK

La Repubblica'nın haberine göre, açık havada sigara kullanımına ilişkin düzenlenlemenin 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle kamuya açık tüm alanlarda uygulanmaya başlanacağı ve yalnızca kişilerin araya 10 metre mesafe koyabildiği "izole" anlarda sigaraya içmeye izin verileceği ifade edildi.

240 EURO'YA KADAR CEZA

Yasağı delenlere 40 ila 240 euro arası para cezası Açık alanda sigara yasağını delenlere 40 ila 240 euro arası para cezası kesileceği belirtilirken, elektronik sigaraların bu yasak kapsamına dahil edilmediği açıklandı.

Avrupa'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirlerden biri olarak bilinen Milano'da, yetkililer tarafından Hava Kalitesi Yönetmeliği gereği açık havada sigara içilmesine 2021 yılından beri çeşitli sınırlamalar getirilmiş, oyun alanları, parklar, otobüs durakları ve stadyumlarda "10 metre mesafe" kuralını uygulanmıştı.