İtalya'ya taşınana 100 bin euro hibe: Tek şartı var

Trentino bölgesinin göz alıcı doğası içinde yer alan Sagron Mis, terk edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için bölge yönetimi tarafından kapsamlı bir teşvik programına dahil edildi.

Boş ve kullanılmayan evleri satın alıp yenileyecek kişilere 100 bin euroya kadar hibe verileceği açıklanmasına rağmen, köy tek bir başvuru bile alamadı.

Daily Mail’in haberine göre program kapsamında 80 bin euro tadilat ve 20 bin euro ev alım desteği sunuluyor.

Ancak bu destekten faydalanmak isteyenlerin, satın aldıkları veya yeniledikleri evde en az 10 yıl boyunca yaşamayı taahhüt etmesi gerekiyor. Bu şartı yerine getirmeyenlerden verilen destek geri isteniyor.

KİMSE TERCİH ETMEDİ

Dolomit Dağları’nın eteğinde konumlanan ve doğa yürüyüşleriyle öne çıkan köy, ne yazık ki bu büyük fırsata rağmen ilgi göremedi.

Sagron Mis Belediye Başkanı Marco Depaoli, durumun olumsuz yansıtılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bu bir kriz değil. Sabır istiyor. Zamanla ilgiyi çekeceğimize inanıyorum” dedi.