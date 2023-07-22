İtfaiyeciler, Rodos'taki yangında mahsur kaldı Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, kontrolsüz yayılan yangınla karşılaştı. Tahliye için üç tekne hazır hale getirildi.

AA & Ensonhaber

Atina yönetimi, günlerdir süren yangınları söndürmek için zamana karşı yarışıyor.

Rodos Adası, yangının çıktığı noktalar arasında yer alıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ekipleri ziyaret ederek ortaya konulan çaba hakkında brifing aldı.

İtfaiyeciler mahsur kaldı

Rodos Adası'nda 5 gündür devam eden orman yangınlarında ise bir itfaiye ekibi mahsur kaldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, adadaki yangın, kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ediyor.

İpseni bölgesinde söndürme çalışmalarında yer alan itfaiye ekibinin yangında mahsur kaldığı bildirildi.

Tahliye için 3 tekne hazır

Yangının, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kontrol altına alınmasının zorlaştığı belirtilen haberlerde, olası tahliye operasyonu için bölgede Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 3 teknenin hazır bekletildiği aktarıldı.

Yetkililer, sıcak hava dalgasının etkisini göstermeye başladığı "ülke genelinde yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.