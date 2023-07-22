Yunanistan'da alevlerle mücadele: Türkiye'nin uçakları Atina'ya indi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Yunanistan'ın başkentine iniş yapan uçaklar ve ekip, buradan askeri hava üssüne geçti.

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AA & Ensonhaber

Yunanistan, günlerdir orman yangılarıyla mücadele ediyor.

Alevler, başkent Atina'nın batısındaki ormanlık alanda etkisini sürdürüyor.

Türkiye, komşu ülkenin yangınları söndürme çabalarına destek olmak amacıyla iki uçak ve bir helikopter gönderdi.

Yangın söndürme uçaklarının yanı sıra helikopter de Yunanistan'ın başkentine iniş yaptı.

Uçaklar ve ekip Atina'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait hava araçları, 9 kişilik uçuş ekibiyle bu sabah Atina’ya vardı.

Ekip, uçaklarla birlikte Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı’ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etti.

Burada düzenlenen karşılama törenine, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Evangelos Turnas ve İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Diplomatik Danışmanı Dimitris Azemopulos katıldı.

Etkili manevra kabiliyetlerine sahip

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denilmişti: