İyi derecede Türkçe konuşuyor: Isabelle Dumont, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'ne atandı Macron'un Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışmanı olan Dumont, Erdoğan’a güven mektubunu sunacak. Dumont, Türkiye'de görev yapacak ilk Fransız kadın büyükelçi olarak kayıtlara geçecek.

AA & Ensonhaber

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'ne dikkat çeken bir isim atandı.

Isabelle Dumont, ülkesinin Türkiye'deki büyükelçisi olarak yeni görevine başlayacak.

Macron'un yeni Türkiye elçisi

Ankara'nın yeni Büyükelçisi Dumont, daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışmanıydı.

Söz konusu Fransız yetkili, 2011-2013 yıllarında Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görev yaptı.

İyi derecede Türkçe biliyor

Dumont, iyi derecede Türkçe konuşabiliyor ve Ankara’daki ilk görevinin ardından ülkesine dönerek Dışişleri Bakanlığı'nda Rusya ve Doğu Avrupa alanlarında çalıştı.

2015 ve 2019'da sırasıyla Fransa'nın Ukrayna ve Rum kesimi büyükelçisi olarak görev yaptıktan sonra, Dumont 2020'de de Elysee Sarayı'nda Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışman oldu.

Erdoğan’a güven mektubunu sunacak

Selefi Herve Magro'nun görevinin sona ermesiyle Cumhurbaşkanı Macron tarafından Fransa'nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan Dumont'un, bu hafta Türkiye'de olması bekleniyor.

Isabelle Dumont, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunduktan sonra göreve başlayacak.

Türkiye'deki ilk Fransız kadın büyükelçi

Fransız basınına göre, 39 yaşında Fransa'nın en genç büyükelçisi olarak atanan Dumont, Türkiye'de görev yapacak ilk Fransız kadın büyükelçi olacak.

47 yaşındaki Dumont'un annesinin Fransızca öğretmeni ve babasının Türkiye üzerine uzmanlığı bulunan bir tarihçi olduğu belirtiliyor.

'Ankara-Paris diyaloğuna olumlu yansıyacak' beklentisi

Yaklaşık 3 yıldır Cumhurbaşkanı Macron'un danışmanlığını yapan ve Ankara-Paris hattında deneyimi bulunan Dumont'un yeni görevinin Türkiye-Fransa ilişkilerine olumlu yansıması bekleniyor.

İlişkileri ilerletmek istiyorlar

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen seçimlerde halk tarafından yeniden göreve getirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmiş, iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesi arzusunu ortaya koymuştu.