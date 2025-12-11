İzlanda, İsrail'e tepki olarak Eurovision'u boykot edeceğini duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU), İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin vermesinin ardından birçok aktör karara tepki göstermişti.

İzlandalı yayın kuruluşu RUV Yönetim Kurulu, İsrail'in yarışmaya katılacak olması hakkında bir duyuruda bulundu. Duyuruya göre, İzlanda yarışmayı İsrail'in katılımı sebebiyle boykot eden beşinci ülke oldu.

"BARIŞ VE NEŞE YOK"

RUV Genel Müdürü Stefan Eiriksson, yaptığı açıklamada, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararının dün yönetim kurulu tarafından alındığını kaydederek, "Çünkü mevcut durumda yarışmayla ilgili barış ve neşe yok. Öncelikle bu yüzden, durum böyle olduğu sürece geri adım atıyoruz." dedi.

İsrail'in yer alması nedeniyle İzlanda'nın yarışmaya katılmaması yönündeki yönetim kurulu önerisinin, oylamaya sunulmasına gerek kalmadı.

RUV Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Jon Hafstein, "Bu toplantı için sunduğumuz önerinin gereksiz olduğu ortaya çıktı ve bu nedenle öneri bir kenara bırakılarak tutanağa geçirildi." ifadesini kullandı.

Konunun artık kapandığını dile getiren Hafstein, İzlandalıların, herkesin bildiği nedenlerden dolayı Eurovision'a katılmayacaklarını bildiğini vurguladı.

EBU KARARI PROTESTO EDİLDİ

Avrupa Yayın Birliği, 4 Aralık'ta Cenevre'de 95. EBU Genel Kurul toplantısını düzenlemişti.

EBU Genel Kurulu'nda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylanmasından kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve Belçika devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.