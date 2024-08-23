İzlanda'da volkanik patlama paniği: Acil durum ilan edildi Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağın patlamasıyla acil durum ilan edilen İzlanda'da Aralık 2023'ten bu yana 6'ncı patlama yaşanmış oldu.

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AA

Volkanik hareketlilik ülkesi İzlanda yine lavlara teslim...

Ülkenin güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağın, patlayarak lav ve kül püskürttüğü bildirildi.

Yetkililer, volkanik faaliyete ilişkin açıklamalarda bulundu.

ARALIK AYINDAN İTİBAREN 6'NCI PATLAMA

Birkaç sarsıntının ardından gelen patlama sonucu yanardağın lav ve kül püskürttüğünü belirten yetkililer, bunun Aralık 2023'ten bu yana yanardağdaki 6'ncı patlama olduğunu kaydetti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

'Acil durum' ilan edildiğini duyuran yetkililer acil müdahale ekiplerinin sahaya gönderildiğini vurguladı ve hem kendi güvenlikleri hem de ekiplerin güvenliği için yerel sakinlerden patlama bölgesinden uzak durmalarını istedi.

Devam eden patlamaya rağmen İzlanda Havalimanı'nda uçuşların devam ettiği açıklandı.

FİLM KARELERİNİ ARATMAYAN MANZARALAR

Yerel medya ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yanardağdan fışkıran sıcak lavlar ve havaya yükselen devasa duman bulutu görüldü.

Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde kıyamet filmlerini andıran kareler yer aldı.

Yerel halk ve bölgedeki turistler, tüm uyarılara rağmen patlamaları uzaktan izlemeye çalıştı.

2010'DAKİ PATLAMA AKILLARA GELDİ

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 2021'de faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu, Reykjanes'de 781 yıl sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.

İzlanda'da Nisan 2010'da Eyjafjallajokull Yanardağı patlamıştı. Patlama, yaydığı kül bulutu nedeniyle Avrupa'da çok geniş bir alanda hava sahasının kapanmasına yol açmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)