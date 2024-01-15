İHA
İzlanda'da patlayan yanardağ dünden bu yana lav püskürtüyor..
Lavlar, Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Grindavik kasabasına kadar ulaştı.
Ana yol kapandı
Kasabaya ulaşan lavlar havadan görüntülenirken, ana yol lav akışı nedeniyle kapandı.
2021'den bu yana beşinci patlama
Reykjanes Yarımadası’nda 2021 yılından bu yana meydana gelen beşinci patlama sonrası ülkede alarm seviyesi, insanlara, topluluklara, mülklere veya çevreye zarar verme tehdidi olabileceğini gösteren "acil durum" seviyesine yükseltilmişti.
Dünyadaki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda’da 32 aktif yanardağ bulunuyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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