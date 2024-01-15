İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlar yerleşim yerine ulaştı İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağda dün meydana gelen patlamanın ardından kasabaya ulaşan lavlar havadan görüntülendi.

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İHA

İzlanda'da patlayan yanardağ dünden bu yana lav püskürtüyor..

Lavlar, Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Grindavik kasabasına kadar ulaştı.

Ana yol kapandı

Kasabaya ulaşan lavlar havadan görüntülenirken, ana yol lav akışı nedeniyle kapandı.

2021'den bu yana beşinci patlama

Reykjanes Yarımadası’nda 2021 yılından bu yana meydana gelen beşinci patlama sonrası ülkede alarm seviyesi, insanlara, topluluklara, mülklere veya çevreye zarar verme tehdidi olabileceğini gösteren "acil durum" seviyesine yükseltilmişti.

Dünyadaki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda’da 32 aktif yanardağ bulunuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)