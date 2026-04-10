İran heyeti, müzakereler için Pakistan'da

ABD ile İran arasında geçici ateşkesin ardından gözler Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılacak kritik görüşmelere çevrildi.

Taraflar kalıcı ateşkes için masaya oturuyor ancak sahadaki gelişmeler ve diplomatik çelişkiler süreci zora sokuyor.

İRAN HEYETİ İSLAMABAD'A İNDİ

İran ile ABD arasında ateşkes görüşmelerine ilişkin belirsizlik sürerken, İran devlet televizyonu, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki müzakere heyetinin, ABD ile yapılması planlanan görüşmeler için Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştığını duyurdu.

Heyette Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran dini lideri Mücteba Hamaney’in Savunma Konseyi’ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti ile bazı milletvekillerinin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca haberde güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki komitelerden oluşan heyetin, İran’ın müzakerelerin başlaması için öne sürdüğü ön şartların kabul edilmesi halinde ABD tarafıyla görüşmelere başlayacağı bildirildi.

MİNAB'DA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİLER UNUTULMADI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad'a gitmek için bindikleri uçaktan çarpıcı bir kare paylaştı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında hedef Olan Minab kentindeki kız öğrenci okulunda hayatını kaybeden 168 öğrenci, öğretmen ve veli unutulmadı.

Kalibaf, öğrencilerin fotoğraflarının ve öğrenci çantaları ile çiçeklerin koltuklara yerleştirildiği bir kareyi paylaşarak, "Bu uçuşta benimle olan yoldaşlarım" notunu düştü.

TRUMP'IN 15 MADDESİ KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

28 Şubat’ta başlayan çatışmaların ardından 8 Nisan’da ilan edilen geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi hedeflenirken, tarafların karşılıklı talepleri ve çelişkili açıklamalar barış umutlarını zayıflatıyor.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konulan 15 maddelik teklif, İran’ın nükleer ve askeri kapasitesine yönelik sert sınırlamalar içeriyor. Teklifte, İran’ın nükleer tesislerini sökmesi, uranyum stoklarını devretmesi ve balistik füze programını sınırlandırması gibi maddeler yer alıyor.

Ayrıca Hürmüz Boğazı’nın hiçbir ücret talep edilmeden uluslararası geçişe açılması da şartlar arasında bulunuyor.

Tahran yönetimi ise bu teklifleri “egemenliğe müdahale” olarak değerlendirerek reddetti.

İRAN'DAN 10 MADDELİK KARŞI HAMLE

İran, ABD’nin teklifine karşılık 10 maddelik bir plan sundu. Bu planda saldırmazlık garantisi, yaptırımların kaldırılması, sivil nükleer programın tanınması ve dondurulan varlıkların iadesi gibi talepler öne çıktı.

İran’ın en dikkat çeken önerilerinden biri ise Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören yeni düzenleme oldu.

WASHINGTON'DA ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

Ateşkes sonrası ABD yönetiminden gelen farklı açıklamalar dikkat çekti. Trump, İran’ın teklifini “mantıklı” bulduğunu belirtirken, Beyaz Saray ve Başkan Yardımcısı Vance, söz konusu talepleri “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

LÜBNAN ANLAŞMAZLIĞI

Ateşkesin kapsamı konusunda en büyük kriz Lübnan üzerinden yaşanıyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan’ı da kapsadığını açıklarken ABD bu iddiayı reddetti.

İddialara göre, Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılan görüşme sonrası Washington yönetimi tutum değiştirdi.

Netanyahu’nun baskısıyla Lübnan’ın ateşkes dışında tutulduğu öne sürüldü.