Jair Bolsonaro'dan Brezilya'ya dönme kararı: Muhalefete liderlik etmeyeceğim Ülkesine dönmek üzere havaalanına giden Bolsonaro, muhalefete liderlik etmeyeceğini fakat yerel seçimler için ülkeyi dolaşacağını söyledi.

AA & Ensonhaber

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'de aylarca kaldıktan sonra Brezilya'ya dönmeye karar verdi.

Bolsonaro, destekçilerinin ocak ayında Yüksek Mahkeme, Kongre ve başkanlık sarayını basmasından bu yana ilk kez geri dönüyor.

Brezilya'ya dönüş kararı

Brezilya'daki karışıklık, Bolsonaro'nun, Luiz Inacio Lula da Silva'ya yenilmesinde hile yapıldığını iddia etmesinden sonra meydana gelmişti.

Muhalefete liderlik etmeyecek

Uçağa binmeden önce Florida'daki havaalanında konuşan Bolsonaro, Devlet Başkanı Lula'ya karşı muhalefete liderlik etmeyeceğini söyledi:

Bu hükümete muhalefet etmek zorunda değilsiniz. Hükümet, zaten kendi kendine muhalefet ediyor.

Ancak CNN'e verdiği bir röportajda Bolsonaro, Liberal Parti'ye "deneyimli bir kişi" olarak yardım edeceğini ve gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerle ilgili kampanya kapsamında Brezilya'yı gezmeyi planladığını belirtti.

Destekçileri uğurladı, uçakta alkışlarla karşılandı

BBC'nin haberine göre, Orlando'daki terminale gelen Bolsonaro, burada destekçileriyle konuştu ve fotoğraf çektirdi. Bolsonaro, ayrıca uçakta da alkışlarla karşılandı.

Bolsonaro'nun içinde bulunduğu uçağın Brezilya'nın başkenti Brasilia'ya inmesi bekleniyor.

Bolsonaro yanlıları konvoy oluşturdu

Brezilyalı güvenlik güçleri, havalimanında güvenlik önlemlerini artırdı. Bolsonaro destekçileri, oluşturdukları konvoyla ülkenin eski liderini karşılamak üzere yola çıktı.

Kamu Güvenliği Şefi Sandro Avelar, Bolsonaro'nun destekçilerini, günde 40 bin yolcunun kullandığı havaalanındaki düzeni bozmamaya çağırdı.

Güvenlik önlemleri alındı

Bolsonaro, havaalanında ayrı bir giriş kullanacak ve kendisine federal polis ajanları eşlik edecek. Avelar, güvenlik güçlerinin gerekirse havaalanını ve hükümet bölgesine erişimi kapatmaya hazır olacağını sözlerine ekledi.

Bildirmediği hediyelerle ilgili ifade verecek

Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherlerle ilgili ifadeye çağırılacağını bildirmişti.

Mücevherlere, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'nda Bolsonaro'nun ekibinden birinin sırt çantasında rastlanmıştı.

Avukatı: Usulsüzlük yok

Bolsonaro ise avukatı Frederick Wassef aracılığıyla söz konusu mücevherlerin bildirildiği ve konuya dair herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu.

Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de yaşıyordu.