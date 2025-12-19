Jake Paul - Anthony Joshua boks maçı Türkiye saatiyle kaçta, nereden izlenir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Boks dünyasının merakla beklediği Jake Paul – Anthony Joshua karşılaşmasına dair detaylar netleşti.

Mike Tyson karşısında elde ettiği sürpriz galibiyetle adından söz ettiren Jake Paul, bu kez ringde eski iki kez dünya ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua ile karşı karşıya gelecek.

Haftalardır spor kamuoyunun gündeminde olan dev maçın tarih, saat ve yayın bilgileri organizasyon yetkilileri tarafından açıklandı.

Milyar dolarlık organizasyon, ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Miami’deki Kaseya Center’da düzenlenecek.

Büyük ödül havuzu ve küresel izlenme beklentisiyle dikkat çeken mücadele, hem Jake Paul’un kariyerindeki en zorlu sınavlardan biri olacak hem de Anthony Joshua’nın ringe dönüş performansı açısından kritik önem taşıyacak.

Sporseverler şimdi “Jake Paul – Anthony Joshua maçı hangi kanalda yayınlanacak, Türkiye saatiyle kaçta başlayacak?” sorularının yanıtını araştırıyor.

JAKE PAUL - ANTHONY JOSHUA MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Boks dünyasının merakla beklediği Jake Paul – Anthony Joshua mücadelesinin yayın detayları belli oldu. Profesyonel boks karşılaşması, 19 Aralık Cuma gecesi ABD’de başlayacak. Organizasyonun küresel yayın haklarını Netflix alırken, dev karşılaşma Türkiye’deki sporseverler tarafından da aynı platform üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Türkiye saatiyle 20 Aralık Cumartesi sabahı 06.30’da ekrana gelecek olan maç, yalnızca Netflix aboneleri tarafından izlenebilecek.