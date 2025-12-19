Taipei metrosunda sis bombalı ve bıçaklı saldırı: 3 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yerel saatle 17.30 sıralarında Taipei’de metro hattının ana istasyonlarından birinin çıkışında meydana gelen saldırıyla ilgili yetkililer, saldırganın önce sis bombası atarak çevrede yoğun paniğe yol açtığını, ardından elindeki bıçakla rastgele kişilere saldırdığını açıkladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNE KAÇTI, SALDIRIYI SÜRDÜRDÜ

Polis ekiplerinin olay yerine sevk edilmesinin ardından kaçmaya çalışan 27 yaşındaki Chang Wen adlı şüphelinin, istasyon yakınındaki bir alışveriş merkezine girdiği belirtildi. Binanın 5. katına çıkan saldırganın burada da karşılaştığı kişilere saldırmayı sürdürdüğü ifade edildi. Chang’ın, daha sonra 5. kattan aşağı atlayarak ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Saldırının ardından metro istasyonu ve çevresi güvenlik çemberine alınırken, bölgeye 200’ün üzerinde güvenlik görevlisi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçlerinin şüphelinin evinde yaptığı aramada molotof kokteylleri ele geçirdiği açıklandı.

"ŞÜPHELİ ASKER KAÇAĞI"

Taoyuan Bölge Savcılığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Chang Wen’in askerlik hizmetine başlaması gerektiği halde yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtildi. Şüphelinin adres değişikliğini bildirmemesi nedeniyle celp belgesinin kendisine ulaşmadığı, bu nedenle asker kaçağı sayıldığı ifade edildi. Savcılık, Chang hakkında askerlik hizmetiyle ilgili mevzuatı ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce tutuklama kararı çıkarıldığını duyurdu.