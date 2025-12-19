The Economist seçti: Yılın ülkesi, Suriye

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025'in sonu yaklaşırken yılın "en"leri seçiliyor.

Dünyanın en prestijli ve çok okunan dergilerinden biri olan the Economist de her sene yaptığı gibi bu sene de yılın ülkesini seçti.

YILIN ÜLKESİ SURİYE

The Economist, 2025 Suriye'yi 2025 yılının ülkesi seçerek, ülkenin yıl içerisindeki atılımının, ilerleyişinin ve gelişiminin altını çizdi.

DEVRİMİN İLK YILIYDI

8 Aralık 2024'te; bugün baskı, işkenceler ve kimyasal silahlarla hatırlanan Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle kurulan Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye hükümeti, bu ay ilk yaşını doldurdu.

The Economist, devrim sonrası ülkenin durumunun kökten bir şekilde değiştiğini belirtti.

YILIN SURİYE İÇİN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

On yıldan uzun süren iç savaşın ardından Suriye, 2025'i ülkeyi tekrar inşa ederek değerlendirdi.

Şara hükümeti ülkeyi, izolasyondan çıkardı ve dünya sahnesinde yeniden aktif olmaya başlayan bir devlet haline getirdi.

ŞARA'NIN ABD ZİYARETİ

Suriye Geçiş yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Amerika'ya yaptığı ziyaret ile dünyaya hükümetinin tanınırlığını ve meşruiyetini gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, Şara'yı "Genç, yakışıklı, çekici, sert" bir adam olarak betimlemişti.

10 MART MUTABAKATI

Suriye'nin kuzeyindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile imzalanan 10 Mart Mutabakatı ile ülkenin bütünlüğü garanti altına alındı, ve bütün muhalif güçlerin yeni hükümete entegre edilmesi için çalışmalar başladı.

YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

En önemli ve en güncel olaylardan biri de, ABD'nin Esad'ın Baas rejimi sırasında Suriye'ye Sezar Yasası altında uygulamaya koyduğu yağtırımların kaldırılması oldu. Bu gelişme, yeni Suriye'nin Batı dünyası tarafından meşru bir yönetim olarak benimsendiğini bir kez daha vurgulamış ve ülkenin üzerindeki en büyük ekonomik yüklerden birini kaldırmış oldu.

ŞAM YÜRÜYÜŞÜ VE DEVRİM

27 Kasım 2024 tarihinde Suriyeli muhalif gruplar, İdlib'den güneye doğru ilerleyerek Esad rejimi kontrolündeki Halep'i ele geçirmişti.

Suriye Milli Ordusu da "Özgürlük Şafağı" adını verdiği rejimi devirmeye yönelik operasyon ile muhalif güçlere katılmıştı.

Hama ilinin merkezine dayanan muhalif gruplara karşı başlatılan Rus destekli hava saldırıları operasyonu durdurmaya yetmedi.

Hama'yı kontrol altına alan muhalifler, Humus iline yöneldi.

6 Aralık'ta Humus, 7 Aralıkta da yerel grupların hareketiyle Suveyda illerinin muhalif güçlerin eline geçti.

Kuneytra'daki yerel muhalif örgütlenmelerin il merkezinde hakimiyet kurmasıyla, 8 Aralık'ta Şama giren güçler, işkencelerle bilinen rejimin kalelerinden biri olan Sednaya Hapishanesi'ni bastı ve mahkumları serbest bıraktı.