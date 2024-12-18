Japon otomobil piyasasında hareketli saatler: Nissan ve Honda, birleşmeye gidiyor

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Otomobil piyasalarını sarsan haber...

Japon otomotiv devleri Nissan ve Honda, sektörde büyük ses getirecek bir birleşme için hazırlıklara başladı.

Bu gelişme, Japonya otomotiv sektörünü kökten değiştirebilir.

BİRLEŞME PLANI GÜNDEMDE

Honda ve Nissan’ın birleşme görüşmeleri yaptığı belirtilirken, seçenekler arasında sermaye ortaklığı ya da yeni bir holding şirketi kurma fikri öne çıkıyor.

Honda Başkan Yardımcısı Shinji Aoyama, bu planları doğrularken henüz nihai bir karar alınmadığını vurguladı.

Japon medyasında yer alan haberlere göre, anlaşmanın 23 Aralık’ta açıklanması bekleniyor.

HİSSE HAREKETLİLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bu haberlerin ardından Nissan hisseleri tarihi bir sıçrama yaparak yüzde 24’e kadar değer kazandı.

Ancak Honda’nın hisselerinde yüzde 3,4’lük bir düşüş yaşandı.

Mitsubishi Motors’un da bu birleşmeye dahil olabileceği konuşuluyor. Mitsubishi hisseleri ise yüzde 17 oranında arttı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA REKABET GÜÇLENECEK

Birleşme, özellikle elektrikli araç pazarında Tesla ve Çinli otomobil üreticilerine karşı rekabeti artırmayı hedefliyor.

Uzmanlar, bu adımın iki şirket için de büyük avantaj sağlayacağını belirtiyor.

Frost & Sullivan’dan Vivek Vaidya, "Birleşme, her iki tarafı da tamamlayan bir güç birliği doğuracak" dedi.

TOYOTA'YA KARŞI YENİ CEPHE

Bu birleşme gerçekleşirse, Japon otomotiv sektörü iki ana gruba ayrılacak:

Toyota liderliğindeki grup ve Honda-Nissan-Mitsubishi ittifakı.

Toyota, Subaru, Suzuki ve Mazda gibi markalarla zaten güçlü bir yapıya sahip.

Ancak Honda ve Nissan’ın güçlerini birleştirmesi, sektörde dengeleri değiştirebilir.

NİSSAN İÇİN KURTULUŞ ŞANSI

Nissan, son yıllarda finansal sorunlarla boğuşuyor. Gelir artışı durma noktasına gelirken, şirketin borç yükü de yatırımcıları endişelendiriyor.

Bloomberg’den Tatsuo Yoshida, birleşmenin Nissan için kısa vadeli bir rahatlama sağlayabileceğini ifade etti.

HONDA'NIN STRATEJİK HAMLESİ

Honda ise elektrikli ve hibrit araçlara yatırım yaparak geleceğe hazırlanıyor. Ancak şirket, daha büyük rakiplerle rekabet etmekte zorlanıyor.

Analist James Hong’a göre, bu birleşme Honda’nın ölçeğini büyütme fırsatı sunacak.

ZORLU BİR YOL HARİTASI

Birleşme, iki şirketin birçok engeli aşmasını gerektirecek. Özellikle organizasyonel uyum ve sermaye yapısındaki farklılıklar, çözülmesi gereken kritik sorunlar arasında yer alıyor.

Ayrıca eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn, bu birleşmenin Nissan üzerinde "gizli bir ele geçirme" etkisi oluşturabileceği uyarısında bulundu.

OTOMOBİL DÜNYASI İÇ,N DÖNÜM NOKTASI

Şu an için görüşmelerin erken aşamada olduğu ve nihai bir anlaşmaya varılıp varılmayacağının belirsiz olduğu ifade ediliyor.

Ancak bu birleşme, yalnızca Japonya değil, dünya otomotiv sektörü için de büyük bir dönüm noktası olabilir.