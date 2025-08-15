Japonların 120 Yıl Yaşamasının Sırrı Bu Çorba Olabilir

Japonya'nın Okinawa bölgesi, uzun yaşamın sırlarının yoğunlaştığı bölgelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Okinawa’da yaşayanlar, kalp hastalığı, kanser ve demans gibi batıya özgü hastalıklara çok daha düşük oranda yakalanıyor.

Ayrıca, Okinawalı centenarianların hayatının %97’sini sakatlık olmadan geçirdiği belirtiliyor.

UZUN YAŞAMLARININ SIRRI BU ÇORBA

Vogue dergisinde yer alan bilgiye göre; bu bölgenin mutfağının temeli olan miso çorbası. Bu çorba, fermente soya fasulyesi ile hazırlanan, hem sağlıklı bağırsak florasını destekleyen probiotic özelliklere sahip hem de anti-kanser, anti-inflamatuar ve antioksidan etkileriyle öne çıkıyor.

Araştırmalar, özellikle mide kanseri ve kalp hastalıkları riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Özellikle Okinawa’da sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan miso çorbasının, lifler, probiyotikler ve birçok mikro besinle dolu olduğu ve bu sayede uzun yaşamı desteklediği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra The Times of India’da yer alan bilgiye göre, Japon yaşam felsefesinde yer alan “hara hachi bu” uygulaması yani "doyma hissine varmadan %80 ile yetinme" anlayışı, kalori alımının kontrolünde, sindirim ve metabolik sağlıkta önemli bir yer tutuyor.