Netanyahu: Bağımsız savunma sanayii için 110 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üst düzey güvenlik ve dışişleri yetkilileriyle İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet’in (Şabak) merkezinde yaptığı toplantıda, savunma sanayiine ilişkin yeni hedeflerini paylaştı.

Netanyahu, İsrail’i güçlü, teknolojik olarak gelişmiş ve mümkün olan en yüksek düzeyde bağımsız bir ülke haline getirmek istediklerini belirtti.

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN 10 YILLIK EK BÜTÇE

Tam anlamıyla bağımsız bir savunma sanayii oluşturmanın zor olduğunu ifade eden Netanyahu, buna rağmen özellikle bazı hava platformları da dahil olmak üzere silah sistemlerinin İsrail’de üretilmesi için yoğun çaba göstereceklerini söyledi.

Bu hedef doğrultusunda gelecek 10 yıl için 350 milyar İsrail şekeli, yani yaklaşık 110 milyar dolar tutarında ek yatırım yapılacağını duyurdu.

"BAĞIMSIZLIK, BASKILARA KARŞI GÜCÜMÜZÜ ARTIRIR"

Savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılmasının İsrail’in müttefikleriyle ilişkilerinde daha esnek hareket etmesini sağlayacağını savunan Netanyahu, bu durumun aynı zamanda uluslararası baskılara karşı koyma kapasitesini de artıracağını öne sürdü.

ABD, İSRAİL'İN EN BÜYÜK SAVUNMA TEDARİKÇİSİ

İsrail’in savunma sanayii alanındaki en önemli müttefiki ve tedarikçisinin ABD olduğu biliniyor. İsrail Savunma Bakanlığı, 19 Kasım’da yaptığı açıklamada, Ekim 2023’ten bu yana ülkeye 1000 uçak, yaklaşık 150 deniz aracı ve 120 bin tonun üzerinde askeri teçhizat, mühimmat ve koruyucu ekipman sevk edildiğini duyurmuştu.

Nakledilen askeri malzemelerin hangi ülkelerden gönderildiğine ilişkin detay paylaşılmazken, sevkiyatlara İsrail Savunma Bakanlığı’nın ABD ve Berlin misyonlarının da katıldığı bildirilmişti.