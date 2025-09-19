Japonya, BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımayacağını açıkladı

İsrail'in, Gazze'ye yönelik şiddetine tepki olarak dünyadan tepkiler yükselirken birçok ülke Filistin devletini tanına kararı aldı.

Öte yandan bu konuda çekingen davranan ülkeler de yer alırken Japonya'nın da bu ülkelerden biri olduğu öğrenildi.

İSRAİL DIŞİŞLERİNE İLETİLDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Japon mevkidaşı İvaya Takeşi ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede İvaya'nın, Saar'a Japonya'nın bu ay Birleşmiş Milletler'de yapılacak toplantıda Filistin devletini tanımayı planlamadığını söylediği ifade edildi.

BİRÇOK ÜLKENİN BU AY RESMİ OLARAK ADIM ATMASI BEKLENİYOR

İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkeler bu ay yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımayı planladıklarını açıklamıştı.

Bu ülkelerin kararının ardından Filistin devletini resmi olarak tanımayan Japonya'nın tavrı merak konusu olmuştu.

Japonya basınında yer alan haberde, ABD'nin Filistin devletini tanımaması için Tokyo yönetimine baskı yaptığı kaydedilmişti.