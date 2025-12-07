Birleşmiş Milletler, Benin'deki darbe girişimini kınadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birleşmiş Milletler (BM), Benin'de yaşanan darbe girişimini kınarken, bölgedeki gelişmelerden duyulan endişeyi dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Stratejik İletişim ve Kamu Bilgilendirme Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada BM Genel Sekreteri'nin Batı Afrika ve Sahel Özel Temsilcisi Leonardo Santos Simao'nun Benin'de bir grup asker tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini derin bir endişeyle takip ettiği ifade edildi.

Simao'nun Anayasa'yı ve hukukun üstünlüğünü ihlal eden ve ülkenin istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturan bu girişimi 'şiddetle kınadığı' belirtildi

Darbe girişiminin engellendiğine ilişkin haberleri memnuniyetle karşılayan Simao'nun Benin hükümetine, Cumhurbaşkanı Patrice Talon'a ve Benin halkına yönelik desteğini yinelediği vurgulandı.

Açıklamanın devamında BM Batı Afrika ve Sahel Ofisi'nin bölgesel ortaklarıyla koordinasyon içinde, Benin'in barış, demokrasi ve istikrarı güçlendirme çabalarını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

"DARBE GİRİŞİMİ BAŞARISIZLIĞA UĞRATILDI"

Batı Afrika ülkesi Benin'de bir grup asker, devlet televizyonundaki yayında kendilerini 'Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi' olarak adlandırarak 'hükümetin feshedildiğini' duyurmuş ve iktidarı ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Yarbay Pascal Tigri liderliğindeki askeri grup, 'Cumhurbaşkanı Talon'un ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını' duyurmuştu.

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou ise "Silahlı Kuvvetler ve onların komuta kademesinin verdikleri karşılık durumun kontrol altında tutulmasını ve girişimin başarısızlığa uğratılmasını sağladı." demişti.

Benin'de gelecek yıl nisan ayında başkanlık seçimi yapılması planlanıyordu.

Ülkede son başkanlık seçimi 2021 yılında yapılmıştı.