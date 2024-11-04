Japonya Savunma Bakanlığına ait “Kirameki 3” askeri haberleşme uydusunun yörüngeye fırlatıldığı anlar, tüm dünyanın dikkatini çekti.
Gündeme gelen yeni gelişmeye ilişkin açıklama, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) geldi.
Açıklamada, uyduyu taşıyan H3 roketinin yerel saatle 15.48’de Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi’nden fırlatıldığı duyuruldu.
KALKIŞTAN 29 DAKİKA SONRA YÖRÜNGESİNE YERLEŞTİ
Hava şartlarından daha az etkilenen "X-band" adlı frekans bandını kullanan ve askeri birimler arasında hızlı ve büyük miktarda veri alışverişini mümkün kılacak uydunun, planlandığı üzere kalkıştan yaklaşık 29 dakika sonra yörüngesine yerleştiği bildirildi.
OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ
Öte yandan fırlatmanın, ilk olarak ekim ayı ortasında yapılması planlanmıştı.
Ancak, olumsuz hava şartları ve teknik aksaklıklar sebebiyle ertelenmişti.
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