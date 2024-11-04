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Japonya Savunma Bakanlığı'na ait "Kirameki 3" uydusu yörüngesine yerleşti

Japonya Savunma Bakanlığı'na ait "Kirameki 3" uydusu yörüngesine yerleşti Japonya Savunma Bakanlığı’na ait “Kirameki 3” (DSN 3) askeri haberleşme uydusu, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı tarafından yapılan çalışmalar ile başarılı bir şekilde yörüngeye gönderildi.