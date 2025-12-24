Japonya, Suriye'ye 53 milyon dolarlık yardım yapacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni Suriye yönetiminin birinci yılını doldurması ve Sezar Yasası'nın kaldırılması gibi gelişmelerin ardından Suriye, dünyanın gözünün üstünde olduğu bir ülke haline geldi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Onişi Yohei'nin 22 Aralık'ta Suriye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Onişi, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye ve diğer hükümet yetkilileriyle görüştü.

15 YILDIR İLK ZİYARET

Onişi, bu görüşmenin, üst düzey Japon bir yetkilinin son 15 yıla yakın süredir Suriye'ye yaptığı ilk ziyaret olduğunu vurguladı.

Japonya'nın Suriye hükümetinin kapsayıcı, barışçıl ve istikrarlı geçişi sağlama çabalarını desteklemeye niyetli olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Onişi, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını ifade etti.

53 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Onişi, Japonya'nın Suriye ile ekonomik iş birliğini sürdürme konusunda kararlı olduğunu ve mevcut mali yılın bütçesinde ülkeye 53 milyon dolarlık yardımın ayrıldığını kaydetti.

Taraflar, iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.