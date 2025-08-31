Japonya, Suriye'ye 5,5 milyon dolarlık katkıda bulunacak

Yeni Suriye hükümeti yaralarını sararak ülkeyi kalkındırmaya çalışırken dünyadan destekler gelmeye devam ediyor.

Japonya merkezli Kyodo'nun haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetle BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) arasında Suriye konusunda bir proje imzalandığı duyuruldu.

5,5 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Söz konusu projenin, Humus ve Halep illerinde yaşam koşullarının iyileştirilmesi için altyapı çalışmaları yapılmasını amaçladığına işaret edilen açıklamada, Japonya'nın bu projeye 5,5 milyon dolar katkı sağlayacağı aktarıldı.

İÇ SAVAŞ VE DEPREM ÜLKEYİ YIPRATTI

UN-Habitat'tan yapılan açıklamada ise hem iç savaşın hem de 6 Şubat 2023'teki depremlerin Halep ve Humus'taki altyapıya ciddi zarar verdiği ve bu projeyle bölgeye katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.