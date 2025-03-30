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İHA

Ramazan Bayramı, dünyanın dört bir yanında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Dünyanın dört bin yanında bulunan ülkelerde Müslümanlar, bayram namazı için camilere akın etti.

Ancak Japonya'da, Ramazan Bayramı’na özel bir ilgi vardı.

BAYRAM NAMAZI 3 DEFA KILINDI

Başkent Tokyo, dünyanın farklı köy ve şehirlerinden gelen Müslümanları ağırladı.

Cami dışında uzun kuyruklar oluşurken, Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, bayram namazına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle namazın 3 kez kılındığını söyledi.

"ALLAH NİCE BAYRAMLARA ULAŞMAYI NASİP ETSİN"

Yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanların Tokyo Camii'nde kılınan bayram namazında bir araya geldiğini vurgulayan Atcı, "Buradan ülkemize, milletimize sağlık ve afiyet içinde nice bayramlar temenni ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara ulaşmayı cümlemize nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

"KATILIM YOĞUNDU"

Misafir olarak Japonya'da bulunduğunu söyleyen Hamdi Emre ise bayram namazını kılmak için Tokyo Camii'ne geldiğini belirterek, "Katılım bayağı yoğundu. 3 kez bayram namazı kılındı. Buradan Türkiye'ye selamlarımı yolluyorum. İyi bayramlar dilerim" şeklinde konuştu.

"GAZZELİ MÜSLÜMANLAR İÇİN DUA EDİYORUM"

Tokyo'dan tüm Müslümanlara selam gönderen Pakistan vatandaşı Poram Ayum ise "Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı kutlu olsun. Özellikle Filistin'de Gazze'deki Müslümanlar için dua ediyorum. Allah onları korusun. Herkese iyi bayramlar" dedi.

"İSLAM JAPONYA'DA EN HIZLI BÜYÜYEN DİN"

ABD vatandaşı Omar Hayat da, Japonya'daki Müslüman toplumunu Ramazan Bayramı'nda Tokyo Camii'nde görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, "İslam Japonya'da en hızlı büyüyen din. Maşallah. Bu çok güzel. Dünya genelindeki tüm kardeşlerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.