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Japonya'da bayram namazı 3 kez kılındı

Japonya'da bayram namazı 3 kez kılındı Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüzlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazı için Tokyo Camii'ne akın ederken yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 3 kez kılındı.