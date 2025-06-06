İHA
Kurban Bayramı, dünyanın dört bir yanında bulunan Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresindeki bölgelerde de kalan Müslümanlar, Kurban Bayramı coşkusunu yaşıyor.
TOKYA CAMİİ'NE AKIN ETTİLER
Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için Tokyo Camii’ne akın etti.
YOĞUN KATILIM NEDENİYLE 3 KEZ KILINDI
Sabahın erken saatleri itibariyle cami önünde uzun kuyruklar oluşurken bayram namazı, yoğun katılım nedeniyle 3 kez kılındı.
MÜSLÜMANLAR TOKYO'DA BAYRAMLAŞTI
Kurban Bayramı’nı ülkelerinden binlerce kilometrelerce uzakta geçiren Müslümanlar, Tokyo Camii’nde bayramlaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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