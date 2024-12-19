Japonya'da çöplerini uygun şekilde ayırmayanlara yönelik karar: 'İfşa' edilecekler

AA

Japonya, dünyanın en katı geri dönüşüm kurallarına sahip ülkelerinden biri olmaya devam ediyor...

Bu kapsamda, Japonya'da Fukuşima Belediyesi, Mart 2025 itibarıyla ev ve iş yerlerinden atılan çöpler için "boyut, kilo, uygun ayırma" işleminin yapılıp yapılmadığının inceleneceğini bildirdi.

Dikkat çeken karara ilişkin detaylar BBC'nin haberinde yer aldı.

BELEDİYENİNİN İNTERNET SİTESİNDEN 'İFŞALANACAK'

Fukuşima'da geçen yıl kurallara aykırı atılan 9 bin çöp kayıtlara geçti, kent yönetimi bununla mücadelede kararlı olunduğu mesajını verdi.

Kent belediyesince alınan karara göre, çöp atma kurallarına uymayanların isimleri, tüm uyarılara rağmen bir hafta boyunca uygun şekilde çöplerini düzenlememeleri durumunda belediyenin internet sitesinden açıklanacak.

Belediye, gizlilik kuralları gereği çöplerin içeriğinin açıklanmayacağı bilgisini paylaştı.

HER KENTİN KENDİ KURALLARI BULUNUYOR

Halihazırda kentte geri dönüşüm kurallarına uymayan çöpler, görevliler tarafından toplanmıyor ve üzerine not bırakılarak kurallar hatırlatılıyor.

Japonya'da her kentin kendi kuralları bulunuyor, Fukuşima'da çöplerin saat 08.30'da çöp toplama noktasına uygun şekilde bırakılması gerekiyor.

Kurallar uyarınca çöplerin geri dönüşüme uygun ve uygun olmayanlar ile yanıcı ve yanıcı özelliği bulunmayanlar şeklinde farklı poşetlere konulması isteniyor.

Ayrıca eski ev eşyası ya da moloz gibi çöpler ise belediyeden randevu alınarak atılabiliyor.