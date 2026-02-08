Japonya'da kar yağışı nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya'da 20 Ocak'tan bu yana etkili olan şiddetli kar yağışları, ölümlere neden oldu.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), kış şartlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

45 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ajans, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ülke genelinde 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülke genelinde 187'si ağır, 356'sı hafif şekilde olmak üzere toplam 543 kişinin yoğun kar yağışı ve soğukların yol açtığı kazalarda yaralandığı bildirildi.