Trump'ın yardımcısı Vance’ı ölümle tehdit eden şahıs hakkında dava açıldı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın ölümle tehdit edildiği iddia edildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, Vance'ı tehdit eden şahıs hakkında dava açıldı.

VANCEY'E ÖLÜM TEHDİDİ

Habere göre savcılar, Ohio eyaletinin Toledo kentinde yaşayan 33 yaşındaki Shannon Mathre isimli şüphelinin, 21 Ocak'ta Vance'ı bulacağını ve "M14 otomatik silahıyla öldüreceğini" söylediğini ifade etti.

Mahkeme kayıtlarında, Mathre'nin söz konusu tehdidini, Vance'ın yönetiminin ekonomik gündemine ilişkin konuşma yapmak üzere Toledo'ya gitmesinden bir gün önce dile getirdiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin tehdidini nasıl tespit ettiği ya da tehdidin yazılı mı yoksa sözlü mü yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

SORUŞTURMADA BAŞKA SUÇLAMALAR DA VAR

Hakkında yürütülen soruşturma sırasında telefonunda çocuk pornosu materyalleri tespit edildiği açıklanan şüphelinin, başkana ve başkanlıkla ilişkili kişilere yönelik tehditte bulunmak ile çocuk pornosu bulundurmak ve dağıtmak suçlamalarıyla suçlandığı belirtildi.

Suçlu bulunması halinde Başkan Yardımcısı'na yönelik tehditten 5 yıla, çocuk pornosu suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edilen şüphelinin, 11 Şubat'ta yapılacak duruşmaya kadar Toledo'daki cezaevinde tutulacağı aktarıldı.

"KARARLILIKLA YARGI ÖNÜNE TAŞIYORUZ"

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, konuya ilişkin açıklamasında, "Avukatlarımız, Başkan Yardımcısı Vance'a yönelik bu iğrenç tehdidi kararlılıkla yargı önüne taşıyor. Bir ekranın arkasına saklanabilirsiniz ancak Adalet Bakanlığından saklanamazsınız." ifadelerini kullandı.