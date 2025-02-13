Japonya'da şiddetli kar yağışı can aldı: 12 ölü, 158 yaralı

AA

Japonya'da etkili olan şiddetli kar yağışları sürüyor.

Dakikalar içerisinde metrelerce yükseliğe ulaşan yoğun kar yağışı, felaketleri de beraberinde getirdi.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (Shōbōchō), 4-12 Şubat tarihleri arasında 9 eyalette karla bağlantılı kazaların yaşandığını açıkladı.



12 ÖLÜ, 158 YARALI

Kazalarda 51’i ağır olmak üzere toplam 158 kişi yaralanırken, Nagano eyaletinin Sakae bölgesinde 96 yaşındaki bir kadın evinin önünde kar altında ölü bulundu.

Bu ölüm vakasıyla birlikte ülke genelinde kar yağışına bağlı ölüm sayısı 12'ye yükseldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), hafta içinde Japon Denizi kıyısındaki eyaletlerde kar fırtınası ve yüksek dalga riskine karşı halkı uyardı.