Japonya'da 'Twitter katili' isimli saldırgan idam edildi

Japonya'nın en tanınan seri katillerinden birine verilen idam cezası infaz edildi...

Şiraişi Takahiro, eski adı "Twitter" olan sosyal medya platformu X üzerinden tanıştığı kişileri buluşmaya ikna edip öldürüyordu.

Mağdurlarından birinin son iletişime geçtiği kişi olduğu için Şiraişi, 2017 yılında yakalandı.

9 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren polisler, daha önce de Şiraişi ile konuşan ve ortadan kaybolan insanlar olduğunu fark etti.

Bunun üzerine şüphelinin evinde yapılan aramada, soğutucuya saklanmış 8 kadın ve bir erkeğe ait ceset bulundu.

"TWITTER KATİLİ" OLARAK ADLANDIRILDI

Keşifin ardından 2017'de tutuklanan Şiraişi, 2020'de idam cezasına çarptırıldı.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Şiraişi, halk arasında 'Twitter katili' olarak anılmaya başlandı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Şiraişi'nin intihara meyilli kişilerle sosyal medyadan iletişime geçerek bu konuda yardımcı olmayı teklif ettiğini, ardından evine çağırdığı kurbanları öldürerek parçalara ayırdığını belirtti.

İDAM EDİLDİ

5 yıldır tutuklu bulunan Şiraişi, dün akşam idam edildi.

Tokyo Gözaltı Merkezi'nde idam edilen Şiraişi'nin infazı, tamamlanana kadar kamuoyundan gizli tutuldu.

Bu infaz, Japonya'da Temmuz 2022'den beri uygulanan ilk idam oldu.

G7 ülkeleri arasında sadece Japonya ve ABD'de idam cezası uygulanıyor.