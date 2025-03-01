Japonya'daki orman yangını 4 gündür sürüyor

İHA

Japonya’nın Ofunato şehrinde orman yangını 4'üncü gününde..

Japonya’nın Iwate eyaletinde bulunan Ofunato şehrinde başlayan ve yayılmaya devam eden yangın, paniğe neden oldu.

Ayrıca, felaketin yol açtığı zarar da büyüdü.

4 BİN 596 KİŞİYE TAHLİYE UYARISI

Yerel yetkililere göre yangın nedeniyle şu ana kadar bin 400 hektarlık alanı kül oldu.

Bin 896 hanede yaşayan 4 bin 596 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, bugün itibarıyla bin 33 kişinin geçici tahliye merkezlerinde kaldığı ifade edildi.

700'Ü AŞKIN HANEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tohoku Elektrik Dağıtım Şirketi ise 700’ü aşkın hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

Bölgedeki bazı tren seferleri de yangın nedeniyle iptal edildi.

KURU HAVA VE RÜZGARLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR

Alevlerle mücadelenin ülkenin dört bir tarafından gelen itfaiye ekipleri ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) iş birliğinde sürdüğünü vurgulayan yetkililer, bölgede etkili olan kuru hava ve rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Yangın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 84 yapının kullanılamaz hale geldiği açıklanmıştı.