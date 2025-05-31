Japonya'nın Kuzeyinde 6.1 büyüklüğünde deprem

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Deprem ülkelerinden biri olan Japonya'da sık sık depremler meydana geliyor.

Japonya bu sefer 6.1 büyüklüğünde bir depremle sallandı...

20 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerel saatle 17.37'de Hokkaido Adası'ndaki Kushiro kenti civarında olduğunu duyurdu.

Yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı.

HENÜZ CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Ülke basınında henüz can kaybı ve yaralı bildirilmezken depremin ardından tsunami uyarısı da verilmedi.