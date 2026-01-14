Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki sivillerin tahliyesi için koridor açacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'deki gelişmeler titizlikle takip ediliyor...

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'ye karşı yeni bir hamle geldi.

ASKERİ ALAN İLAN EDİLDİ

Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgal bölgesini askeri alan ilan etti.

FIRAT'IN DOĞUSUNA ÇEKİLMELERİ İSTENDİ

Bakanlık, YPG/SDG'nin tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi.

İNSANİ YARDIM KORİDORU AÇILACAK

Suriye ordusu Operasyonlar Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgali altındaki yerlerde ikamet eden siviller için Halep şehrine doğru bir insani yardım koridoru oluşturulacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu insani yardım koridorunun, yarın sabahtan itibaren yerel saatle 09.00 - 17:00 arasında açık olacağı ifade edildi.

İnsani koridorun YPG/SDG'nin işgali altındaki Deyr Hafir bölgesi ile Halep’i birbirine bağlayan ana güzergah olan M15 karayolu üzerindeki Hamimah köyünden geçeceği kaydedildi.

MEVZİLERDEN UZAK DURULMASI İSTENDİ

Sivillere çağrıda bulunulan açıklamada, belirtilen bölgede bulunan terör unsurlarına ait mevzilerden uzak durulması istendi.

Suriye ordusunun, bölgedeki sivillerin güvenliğini sağlamak ve olası tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla gerekli tüm önlemleri alacağı vurgulandı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan yapması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısındaki işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat’ın doğusuna çekilmesini istemişti.

OTOBÜSLERLE KENTTEN GÖNDERİLDİLER

Suriye Ordusu ile YPG/SDG unsurları 6 Ocak 2026'da yeniden çatışmaya başlamış, Halep kentine yapılan operasyonla terör örgütü mensupları kentten gönderilmişti.

Terör örgütü mensupları, tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle kentten gönderilmişti.

ÇATIŞMALAR NASIL ALEVLENMİŞTİ?

2025'in Mart ayında SDG ve Şam yönetimi, SDG unsurlarının 2025 sonuna kadar devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak yıl bitse de bu entegrasyon sağlanamamış, bölgedeki SDG unsurlarıyla Şam yönetimi yeniden çatışmaya başlamıştı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

6 Ocak'ta yeniden başlayan çatışmalar büyümüş, Suriye Ordusu düzenlediği operasyonla Şeyh Maksud ve Eşrefiye gibi Halep'in SDG kontrolündeki mahallelerini bu unsurlardan arındırmıştı.

Suriye Ordusu, daha sonra terör örgütü YPG/SDG unsurlarının sıkıştığı son mahalle olan Şeyh Maksud'un da kurtarıldığını duyurmuştu.

Suriye Ordusu ve terör örgütü YPG/SDG'nin çatışmalarında en az 30 kişinin öldüğü belirtiliyor.