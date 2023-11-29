Jens Stoltenberg: NATO, Rusya'nın savaşı sürdürme yeteneğini küçümsememeli Stoltenberg, Rusya'nın yeni saldırı dalgası hazırlığında olduğunu söyledi. "Putin'in kayıplara karşı toleransı yüksek" diyen NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın savaşı sürdürme yeteneklerini göz ardı etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

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ensonhaber.com

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi.

Stoltenberg, ittifak ülkelerine Rusya konusunda uyarılarda bulundu.

NATO dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısından sonra konuşan Stoltenberg, savaşın "Rusya'nın yakın çevresindeki nüfuzunu azalttığını" ve onu "Çin'e daha bağımlı" hale getirdiğini söyledi.

"Rusya'yı küçümsememeliyiz"

"Bütün bunlar, Putin'in Ukrayna'yı işgal etme konusundaki stratejik hatasını vurguluyor." diyen Stoltenberg, "Aynı zamanda Rusya'yı da küçümsememeliyiz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, NATO olarak Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşa devam etme yeteneğini göz ardı etmemeleri gerektiğini kaydetti.

"Putin'in kayıplara karşı toleransı yüksek"

Rus ekonomisinin savaş durumunda olduğunu anlatan Stoltenberg, şöyle devam etti:

Putin'in kayıplara karşı toleransı yüksek. Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri değişmedi.

"Füze stoğu biriktirdiler"

Stoltenberg, Rusya'nın kış öncesinde büyük bir füze stoğu biriktirdiğini ve Ukrayna'nın enerji altyapısını vurmak için yeni girişimlerde bulunduğunu anlattı.

Blinken'dan yük paylaşımı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Brüksel'deki toplantı kapsamında açıklamada bulundu.

Ukrayna'ya yardım sağlama konusunda oluşan yükün, ABD ile NATO müttefikleri arasında paylaşıldığını belirtti.

Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya payından daha fazlasını sağladığını iddia eden ve mali ve askeri yardımın azaltılması çağrısında bulunan ABD içindeki muhaliflerin eleştirilerine cevap verdi.

"77 milyar dolar gönderdik, yalnız değiliz"

"ABD yalnız değil." diyen Blinken, şu ifadeleri kullandı: