Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gerilimi artırıyor Batılı ülkelerin kendi çıkarları uğruna hareket ettiğini söyleyen Putin, "Küreselleşme modeli geçerliliğini yitirdi" dedi. Rus lider, çatışmalardan dolayı Batı'nın rolüne işaret etti.

ensonhaber.com

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamasında Batı'ya tepki gösterdi.

Putin, Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarından Batılı ülkeleri sorumlu tuttu.

Rus lidere göre, dünya meselelerine hakim olmaya alışmış "tanınmış ülkeler grubu", azalan nüfuzunu korumak için "hiçbir şeyden vazgeçmeyecek."

"Batılı ülkelerin küreselleşme modeli geçerliliğini yitirdi"

Primakov Okumaları uluslararası forumunun katılımcılarına ve konuklarına hitaben yaptığı konuşmada Putin, "büyük ölçüde Batılı ülkeler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda yaratılan küreselleşme modelinin" geçerliliğini yitirdiğini söyledi:

Büyük ölçüde Batılı ülkelerin, kendi çıkarları doğrultusunda yarattığı küreselleşme modeli, doğal olarak geçerliliğini yitirmiş durumda ve şu anda derin bir kriz yaşıyor.



Küresel çoğunluğun ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak yeni, daha adil ve daha demokratik bir uluslararası ilişkiler sistemi ortaya çıkıyor.

"Nüfuzlarını korumak için ellerinden geleni yapacaklar"

Putin, Batılı ülkeleri hedef göstererek Ukrayna ve Orta Doğu gibi noktalarda bu ülkelerin çatışmaları körüklediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı, bu ülkelerin, güçlü baskı taktikleri kullanarak zayıflayan nüfuzunu korumak için "elinden geleni yapacağını" dile getirdi.

"Ukrayna krizini ve İsrail-Filistin çatışmasını tetikledi"

TASS'ın aktardığına göre, konuşmasının devamında Putin, şöyle dedi:

Böyle istikrarsızlaştırıcı bir politika çizgisi hem Ukrayna'yı çevreleyen krizi hem de İsrail-Filistin çatışmasının tırmanışını tetikledi.

Putin'den Filistin sorusu

Vladimir Putin, Ukrayna’da yaşananları "trajedi" şeklinde tanımlamıştı. G20 Zirvesi'ne mesaj gönderen Putin, şöyle demişti: