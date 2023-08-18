Jens Stoltenberg: Ukrayna savaşmayı bırakırsa haritadan silinir Rusya'nın Ukrayna'nın tümünün kontrolünü ele geçirecek şekilde askeri olarak kazanma fırsatı görürse bunu yapacağından kesinlikle emin olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın savaşmayı bırakması durumunda barış olacağını ancak Ukrayna'nın savaşmayı bırakması halinde haritadan silineceğini ifade etti.

AA & Ensonhaber

Sık sık ittifakın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, üyeliğinin ancak savaştan sonra mümkün olabileceğini, barışın hangi şartlarda sağlanacağına Ukrayna'nın karar vereceğini yineleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'in Arendal kentinde düzenlenen bir konferansa katıldı.

Rusya'nın Ukrayna'nın tümünü kontrol etme hedefinden vazgeçtiğine dair hiçbir işaret olmadığını söyleyen Stoltenberg, Rusya'nın Batı'yı bölmek, korkutmak ve Ukrayna'ya desteğini sona erdirmek için nükleer tehdidi kullanmaya devam ettiğini belirterek Rusya'nın Ukrayna'nın tümünün kontrolünü ele geçirecek şekilde askeri olarak kazanma fırsatı görürse bunu yapacağından kesinlikle emin olduğunu ifade etti.

Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz"

Rusya'nın savaşmayı bırakması durumunda barış olacağını ancak Ukrayna'nın savaşmayı bırakması halinde haritadan silineceğini anlamanın önemli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini yineledi.

Jenssen'in tepki çeken sözleri soruldu

Stoltenberg, Kabine Direktörü Stian Jenssen'in tepkiyle karşılanan 'Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi karşılığında NATO üyesi olabileceği' sözleriyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Jenssen'in ifadelerini düzelttiğini söyleyen Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen politikasında değişiklik olmadığının altını çizdi.