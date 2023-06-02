Joe Biden, bu kez de kafasını helikoptere çarptı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde sahneden ayrıldığı sırada dengesini kaybederek yere düşen ABD Başkanı Joe Biden, üzerinden çok geçmeden bu kez de kafasını helikoptere çarptı. Beyaz Saray’ın bahçesinde görüntülenen Biden, iyi olduğunu gösteren birkaç figür sergiledi.

ensonhaber.com ABD Başkanı Joe Biden, yine dünyanın gündeminde… 80 yaşındaki Biden, Colorado'da katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde yere kapaklandı. Töreni izlemeye gelenlerin çığlıkları arasında yerden kalkmaya çalışan Biden'a korumaları yardım etti. Başını çarptı Ayağa kalktıktan sonra yerde duran bir şeye işaret eden Biden'ın ayağının kum torbasına takıldığı görüldü. Dünyanın en yaşlı başkanları arasında yer alan Biden, çok geçmeden bir kaza daha atlattı. Beyaz Saray gazetecileri, ABD Başkanı Biden'ın Colorado'dan döndükten sonra helikopterden inerken başını çarptığını söyledi. Beyaz Saray'ın bahçesinde oldu Basın havuzundan yapılan açıklamada, “Helikopterden inerken başını kapı eşiğine çarptı” denildi. Olayın, Biden'ı taşıyan helikopterin iniş yaptığı Beyaz Saray'ın bahçesinde meydana geldiği belirtildi. Bu arada çarpma sonrası da görüntülenen Biden, iyi olduğunu gösteren birkaç figür sergiledi. İlginizi Çekebilir Joe Biden yine düştü: Yerden zor kaldırdılar Haberin Detayları