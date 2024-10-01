Joe Biden'dan ABD ordusuna İsrail talimatı ABD Başkanı Joe Biden, ABD ordusuna İran saldırılarına karşı İsrail'in savunulması ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurulması talimatı verdiğini açıkladı.

İHA

İsrail'in Lübnan'da sınırlı kara harekatını başlatmasının ardından Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor..

ABD'nin "İran İsrail'e füzelerle saldıracak" uyarısından kısa süre sonra Tahran harekete geçti.

İran'ın İsrail'e füze saldırısı başladı.

İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden, açıklama yaptı.

BIDEN'DAN ABD ORDUSUNA TALİMAT: İSRAİL'İ SAVUNUN

Biden, ABD ordusuna İran saldırılarına karşı İsrail'in savunulması ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurulması talimatı verdiğini açıkladı.

YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Beyaz Saray, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını Beyaz Saray Durum Odası'ndan izlediklerini ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli güncellemeler aldıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)