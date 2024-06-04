Joe Biden'dan, dikkat çeken Netanyahu değerlendirmesi ABD Başkanı Joe Biden, insanların "Netanyahu kendi siyasi geleceği için savaşı uzatıyor" yorumu yapmak için yeterli nedene sahip olduğunu söyledi.

AA

ABD Başkanı Joe Biden, Time dergisine konuştu.

Orta Doğu ve Gazze'deki son durumu değerlendiren Biden, röportajda İsrail'in Gazze'deki katliamı hakkındaki sorulara da yanıt verdi.

Kendi yönetimi perspektifinden ABD-İsrail ilişkilerini de yorumlayan Biden, İsrail'in Gazze'de savaş suçları işleyip işlemediği ile ilgili soruya da cevap verdi.

"Orası net değil." yanıtını veren Biden, bu konuda İsrail tarafının bazı soruşturmalar yürüttüğünü ve kendilerinin de sürekli bu konularda bilgi aldığını aktardı.

"Şu anda bunu yazma zamanı değil"

Biden, İsrail ordusunun Refah'ta "kırmızı çizgiyi" geçip geçmediği yönündeki soruya da "Şimdi size bunu söylersem siz de yazacaksınız, şu anda bunu yazma zamanı değil." diye karşılık verdi.

"Netanyahu kendi siyasi geleceği için savaşı uzatıyor' yorumu için tüm nedenler mevcut"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "savaşı kendi siyasi geleceği" için uzattığı yönünde uluslararası kamuoyunda güçlü bir düşünce olduğu belirtilerek bu konudaki yorumu sorulan Biden, "Bu konuda yorum yapmayayım ancak insanların bu sonuca ulaşması için tüm nedenler bulunuyor." dedi.

7 Ekim'den önce Netanyahu ile ilgili olarak İsrail'de yargı süreçlerinin olduğunu ve bu tartışmaların şu anda yapılmadığını kaydeden Biden, bu iç çekişmelerin İsrail siyasetine fayda getirmediğini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)