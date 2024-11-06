Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama geldi

AA

Amerika'da seçim süreci devam ediyor.

Ağustos ayından bu yana önde olan Kamala Harris, tamamlanmaya ve açılmaya başlayan sandıklara göre geriye düştü.

Donald Trump, büyük bir zafer ilan etmek üzere...

Geriye düşen Kamala Harris'in ekibi ise sessizliği bozdu ve gidişata dair ilk açıklamayı yaptı.

KAMALA KONUŞMAYACAK

Dünyanın gözü ABD seçimlerinde...

ABD'de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond'dan bir açıklama geldi.

Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond, kısa bir açıklama yaptı ve Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtti.

"YARINI BEKLEYİN"

Harris'e destek olmak üzere kampüse gelen kalabalığa, "Halen sayılacak oylar var, henüz sonucu açıklanmamış eyaletler var." diyen Richmond, Harris'in yarın seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

"SAYIM İŞLEMİ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ"

Ekipten yapılan açıklamanın devamında, "Salıncak eyaletlerde (seçimin kaderini belirleyen bölgeler) sayım işlemi henüz kesinleşmedi. Hiçbir şey bitmiş değil." dedi.

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