Kamerun'da askeri personele ilk kez Türkçe dersi verildi

Kamerun Harp Okulu’nda düzenlenen ilk Türkçe eğitim dersine, Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Türkiye’nin Kamerun Askeri Ataşesi Kurmay Albay Fırat Kaplan ve çok sayıda Kamerunlu askeri yetkili katıldı.

Ders öncesinde Büyükelçi Öskiper, kursiyerlerle bir araya gelerek Türkçe ve Türk askeri terimleri hakkında bilgiler paylaştı. Kamerunlu askerler ise Türkiye’de alacakları eğitim öncesinde Türkçe öğrenmenin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu dile getirdi.

DERSHANEYİ BAKAN GÜLER AÇMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 7 Mayıs’ta Kamerun’a yaptığı resmi ziyarette mevkidaşı Joseph Beti Assomo ile Türkçe Eğitim Dershanesi’nin açılışını gerçekleştirmişti.

Başlatılan bu kurs, Türkiye’de eğitim görecek Kamerunlu askerlerin Türkçe öğrenmesini kolaylaştırmayı ve iki ülke arasındaki askeri eğitim işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, programın ilerleyen dönemlerde Türkiye’de verilecek teknik ve mesleki kurslarla desteklenmesi planlanıyor.