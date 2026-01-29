Kamışlı'ya insani yardım koridorlarından yardım gönderiliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu, terör örgütü SDG'ye yönelik 6 Ocak'ta başlattığı operasyonlarda, örgüt işgalinde olan bölgelerin çoğunluğunu kurtarıldı.

Şam hükümetinin entegrasyon anlaşmasını kabul eden örgütün işgal ettiği bölgede 15 günlük bir ateşkes sağlandı.

İNSANİ YARDIM KORİDORU AÇILDI

Ateşkes anlaşması sağlanmasının ardından YPG'nin işgalindeki Haseke, Kamışlı ve Aynularab'a ulaşan iki insani koridor hattı açıldı.

HASEKE VE KAMIŞLI'YA YARDIM GÖNDERİLMEYE DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler'in (BM) çatısı altındaki farklı kurumlar aracılığıyla Haseke'nin güneydoğusundan geçen insani koridordan terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Haseke ve Kamışlı bölgelerine insani yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

23 KAMYONLUK YARDIM KONVOYU

Öte yandan, Haseke'nin güneydoğusundaki koridordan geçen yardım kafilesi de görüntüledi.

BM araçlarının eşlik ettiği 23 kamyonluk gıda malzemesini Kamışlı'ya ulaştıran yardım tırları, terör örgütü YPG'nin işgalindeki bölgelerden geçerek Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelere doğru hareket etti.

BUGÜNE KADAR 40 TIR YARDIM ULAŞTIRILDI

Aynı şekilde, başkent Şam'dan yola çıkan 10 gıda yüklü yardım tırı BM eşliğinde YPG'nin işgalindeki Haseke, Kamışlı hattına doğru ilerledi.

BM yetkilileri, 24 Ocak'ta ateşkesin sağlanmasından bugüne BM'nin Haseke-Kamışlı hattına çoğunluğu gıda yardımı olmak üzere, ilaç, tıbbi malzeme, kış şartları için kitleri içeren toplam 40 tır insani yardımı ulaştırdığını aktardı.

BM'DE 24 TIR YARDIM

Ayrıca, BM yetkilileri, YPG'nin işgalindeki Aynularab'a insani yardım koridorunun açılmasından itibaren ilaç, gıda, su arıtma tesisleri ve ısınmada kullanılacak yakıt, kışlık malzemelerden oluşan insani yardımları taşıyan toplam 24 tırın gönderildiğini paylaştı.

Bunun yanı sıra Suriye Kızılayı ve diğer sivil toplum kuruluşları da bölgeye yardım gönderiyor.

ATEŞKES 8 ŞUBAT'TA SONA ERECEK

Suriye hükümeti ve terör örgütü YPG arasında 24 Ocak'ta 15 gün süre için sağlanan ateşkes 8 Şubat'ta yerel saatle 23.00'te sona erecek.