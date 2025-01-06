Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifa etmesi bekleniyor

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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisini artırma tehditlerine karşı sert bir tavır ortaya koymayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hem partisi hem de Kanadalılar tarafından gelen sert eleştirilerin hedefi oldu.

Trump'ın "vali" olarak bahsettiği Trudeau hakkında Kanada basınında skandal niteliğinde iddialar ortaya atıldı.

Trudeau'ya yakın olduğu öğrenilen üç kaynak, Globe and Mail'e konuştu.

İSTİFA EDECEK

Kaynakların bildirdiğine göre, Başbakan Trudeau'nun istifa etmesi bekleniyor.

Trudeau'nun ne zaman istifa edeceğinin bilinmediği ancak istifanın çarşamba günü yapılacak Ulusal Parti Meclisi toplantısından önce gelmesinin beklendiği belirtildi.

İstifa iddiaları, 20 Ekim'de yapılması beklenen seçimlerde Trudeau'ya olan desteğin ciddi bir düşüş göstermesinin ardından geldi.

GÜVENİLİRLİĞİ AZALDI

Ülkede diğer sorunların yanı sıra konut krizi, kişi başına düşen GSYH'deki düşüş ve yüksek enflasyon da Trudeau'nun güvenilirliğinin azalmasına sebep oldu.

Kanadalı kamuoyu araştırmacısı Angus Reid'e göre 24 Aralık itibarıyla Trudeau'yu onaylamayanların oranı yüzde 68 civarındayken, Kanadalıların yüzde 28'i onu destekliyor.

"TEK DÜRÜST YOL" DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Eylül ayında parlamentoda bir güven oylamasıyla karşı karşıya kalan Trudeau, Muhafazakar Parti'nin kendisini görevden alma çabalarına rağmen başarısız oldu.

16 Aralık'ta Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Trudeau'nun kabinesinden istifa ettiğini açıklayarak başbakana önemli bir darbe vurmuş; istifa mektubunda, tek “dürüst ve uygulanabilir yolun” Kabine'den ayrılmak olduğunu iddia etmişti.