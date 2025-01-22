Kanada sınırında ABD polisi öldürüldü

AA & Ensonhaber
ABD'nin Kanada sınırındaki Vermont eyaletine bağlı Coventry kasabasında eyaletler arası otoyolda polisler ile kimliği belirsiz iki silahlı saldırgan arasında çatışma çıktı.
Yetkililer, Kanada sınırına 32 kilometre mesafede çıkan çatışmada ABD'li 1 polisin hayatını kaybettiğini, 1 şüphelinin öldüğünü, diğerinin ise yaralı şekilde yakalandığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır güvenliğine vurgu yaptığı bir dönemde Kanada hududunda ABD'li polisin vurularak öldürülmesi dikkati çekti.
Olayla ilgili soruşturma, FBI tarafından yürütülecek.
TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ
Trump, ABD sınırlarından uyuşturucu ve göçmen akışını durdurmamaları halinde Kanada ve Meksika'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.
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