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Kanada sınırında ABD polisi öldürüldü

Kanada sınırında ABD polisi öldürüldü ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır güvenliğine vurgu yaptığı bir dönemde Kanada sınırına yakın bir bölgede ABD sınır devriye polisi silahlı çatışmada öldürüldü.