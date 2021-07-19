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    Kanada'da bir kilise daha yangında kül oldu

    British Columbia eyaletine bağlı Surrey kentinde bir kilise, şüpheli bir yangınla yok oldu. Bölgede şüpheli şekilde yanan kilise sayısı 11'e yükseldi.
    • AA
    • 19.07.2021 - 23:26
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    Kanada'da bir kilise daha yangında kül oldu

    Kanada'da yatılı kilise okullarının bahçelerinde peş peşe çocuk mezarları bulunmasını takiben başlayan kilise yangınları devam ediyor.

    British Columbia eyaletine bağlı Surrey kentinde bir kilise de bu yangınlardan nasibini aldı.

    POLİS ŞÜPHELİ KAYDI DÜŞTÜ

    Polis ve itfaiye ekiplerinin "şüpheli" kaydı düştüğü yangınlarda kundaklama endişesi ön plana çıkarken, şu ana kadar bu nedenle tutuklanan ya da gözaltına alınan olmadı.

    Surrey kentindeki St. George Kıpti Ortodoks Kilisesi'nde yerel saatle sabaha karşı 03.30'da başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.

    Surrey İtfaiye Teşkilatından Şef Yardımcısı Shelley Morris, "Şu anda yangının nedenini bilmiyoruz. Yangını tamamen söndürdükten sonra araştıracağız." dedi.

    Surrey Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) birimi de geçen hafta kilisede bir kundaklama girişimi olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini doğruladı.

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    İLK KEZ ORTODOKS KİLİSESİ YANDI

    Bu arada, şüpheli yangınlara bugüne kadar Katolik kiliseleri maruz kalırken, ilk kez bir Ortodoks kilisesinde şüpheli yangın olayı yaşandı.

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bazı yerli liderleri, 1 Temmuz'da yaptıkları açıklamalarda, eski yatılı kilise okullarında mezarların bulunmasının ardından Katolik kiliselerini hedef alan kundaklama ve vandalizmin adaleti sağlamanın yolu olmadığını belirtmişti.

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