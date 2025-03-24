Kanada'da Müslüman kadının başörtüsünü yakmaya çalıştı

AA

Batı dünyasının İslam ve Müslümanlığa karşı duyduğu nefret giderek artıyor.

Özellikle başörtülü kadınların uğradığı bu çirkin saldırılara bir yenisi daha Kanada'da eklendi.

Ontario eyaletinin Ajax kentinde ders çalışmak için bit kütüphaneye giren başörtülü kadın, içerde bulunan bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

BAŞÖRTÜSÜNÜ YAKMAYA ÇALIŞTI

Kadın olduğu belirtilen şüpheli, Müslüman kadına ders çalıştığı esnada farklı cisimler fırlatarak hakaretler etti.

Olaya müdahale eden polis tarafından yapılan açıklamada, "Şüpheli, bilinmeyen bir sıvı dökerken mağdurun başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Daha sonra şüpheli çakmakla başörtüyü yakmaya çalıştı." bilgilerine yer verildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Açıklamada, önce kütüphane güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiği, kaçan saldırganın birkaç saat sonra polis tarafından yakalandığı kaydedildi.

Saldırıda "nefret" faktörünün etkili olup olmadığının soruşturulduğu belirtildi.

"SON YILLARDA İSLAMOFOBİ KATLANARAK ARTTI"

CBC News'ün haberine göre, Kanada'nın en büyük Müslüman insan hakları örgütü Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Direktörü Stephen Brown, yaptığı açıklamada "Bu tür şiddetin topluluğumuzda düzenli görülmesi rezalettir. Son yıllarda Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) olayları katlanarak arttı." ifadesini kullandı.

Brown, ülke liderlerine seslenerek bu konunun ele alınması çağrısında bulundu ve polisten, bu saldırının "nefret suçu" olarak soruşturulmasını talep ettiğini aktardı.

"SALDIRI MÜSLÜMAN KARŞITLIĞINDAN KAYNAKLI"

Öte yandan, Ajax Belediye Başkanı Shaun Collier ve Kütüphane Yönetim Kurulu Başkanı Piyali Correya, yaptıkları ortak açıklamada, saldırının "Müslüman karşıtlığından kaynaklı olabileceğini" belirtti.

Collier ve Correya, özellikle Ramazan'da yaşanan bu olaydan etkilenenlere destek verdiklerini, "her türlü nefret ve hoşgörüsüzlüğe karşı duracaklarını" kaydetti.