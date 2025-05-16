Kanada'da orman yangını: Manitoba eyaletinde OHAL ilan edildi

DHA

Kanada yangınlarla mücadele ediyor..

Manitoba eyaletindeki Whiteshell​​​​​​​ Eyalet Parkı'nda başlayan ve yayılan orman yangınları nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetti.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Yangının yayıldığı bölgelerde tahliyelerin başlaması üzerine olağanüstü hal ilan edildi.

Manitoba Eyaleti Başbakanı Wab Kinew yaptığı açıklamada ölümleri doğrulayarak, tahliyelerin daha güvenli şekilde yürütülmesinin orman yangınlarıyla mücadele edilmesine yardımcı olacağını ifade etti.